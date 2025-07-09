Kıbrıs’ın ilk özel televizyon kanallarından biri olan Genç TV, yayın hayatında 28. yılını geride bıraktı. Bu önemli kilometre taşı, Türkiye’nin prestijli yayın organlarından GoldenPalm Dergisi tarafından da görkemli bir dosyayla sayfalarına taşındı.

GoldenPalm Dergisi, Temmuz sayısında Genç TV’nin medya dünyasındaki yerini, yayıncılıktaki istikrarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katkılarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Dergide, Genç TV’nin kuruluş hikayesi, yayıncılık anlayışı, toplum üzerindeki etkisi ve gelecek vizyonuna dair özel söyleşilere yer verildi.

Dergi editörleri, “28 yıl boyunca tarafsız, ilkeli ve halkın sesi olmayı başarmış bir medya kurumunu sayfalarımıza taşımaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullanırken, kanalın kurucularına ve emekçilerine de özel teşekkür mesajı yayımladı.