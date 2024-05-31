Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç Tv bir sezonu daha geride bıraktı.

Genç TV Haziran ayında yeni bir döneme giriyor.

Genç TV’nin yeni sezonunda diziler, filmler, eğlenceli programlar ile sizlerin karşısında olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, 27 yılı geride bıraırken bir sezonu daha bitirmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Birinci, yeni sezonda farklı konseptler ile Genç TV izleyicilerinin evlerine konuk olunacağını belirttiği açıklamasında yeni sezonun hayırlı olmasını temenni etti.