Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, son zamanlarda artan trafik kazalarına dikat çekti. Avcı, son zamanlarda meydana gelen kazalarada araç sürücülerinin belli bir yaşın üzerinde olduğuna da işaret ederek, bütün sürücülerin sağlık kontrolünden geçirilerek rapor almaları gerektiğine vurgu yaptı.

Ehliyetlerin verilmesi ve uzatılmasıyla ilgili yılar önce tüzük hazırladıklarını anımsatan Avcı, “Tüzükte yeni ehliyet alanların ve ehliyetlerinin uzatılmasını isteyen sürücülerin sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Ancak yıllar önce hazırlanan bu tüzük hala hayata geçirilmedi” diyerek güncel yasaya göre ‘sağlıklıyım’ diyen herkesin ehliyetinin uzatıldığını söyledi.

“Kontrollerin sağlanmadan sürücülerin ehliyetlerinin uzatılması kazalara sebebiyet veriyor” diyen Avcı, tüzüğün hayata geçirilmesi için Sağlık Bakanlığına ve Ulaştırma bakanlığına da çağrıda bulundu.

Avcı’ya göre Devlet, kendi eliyle verdiği ehliyetlerle insanları tehlikeye atıyor. Avcı, “Gelişmiş ülkelerde ehliyerlerin verilmesinde ve uzatılmasında sağlık kontrolü uygulanıyor ama bizim ülkemizde bu söz konusu değil” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın belli yaşın üzerine çıkan sürücülerden sağlık raporu isteneceğine dair yaptığı açıklamasını da değerlendiren Avcı, “Evet, Bakan sürücülerden sağlık raporu istesin ama sadece belli bir yaşın üzerine çıkan sürcülerden değil, genç yaşlı demeden tüm sürücülerin sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor” diyerek önemli bir konuya dikkat çekti.

Haftasonu meydana gelen kazalarda da sürücülerin 70 yaş üzerinden olduklarına dikkat çeken Avcı, “70-80 yaşındaki insanları 14 yıl hapisle mi yargılayacaksınız” diye sordu.

Mehmet Avcı, trafikte canların yanmaması için ivedi ve doğru adımların atılmasını istedi.