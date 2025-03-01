Gençlik Federasyonu bünyesinde oluşturulan Siyasi Temsilciler Kurulu, ilk toplantısını bugün Lefkoşa’da yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan başkanlığında yapılan toplantıya, federasyon ve siyasi parti gençlik organı temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gençlik Federasyonu Merkez Konseyinden Nesrin Yüceulaş ve Candoğan Özkan, Kıbrıs Türk Gençlik Meclisinden Sıla Birdal ve Kübra Şanverdi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütünden İsmail Barbaros, Demokrat Parti Gençlik Kollarından Can Özen, Halkın Partisi Gençlik Örgütünden Onur Güler, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütünden Ataöv Yalkut ve Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kollarından Mahmut Toray Hüdaverdi yer aldı.

Toplantıda, “siyasi gündem, gençlik politikaları, Gençlik Federasyonu ile siyasi parti gençlik organlarının dış ilişkileri ve mevcut çalışmalarının” ele alındığı belirtildi. Ayrıca, Siyasi Temsilciler Kurulu çalışma alanları ve hedefleri üzerine değerlendirmelerde de bulunuldu.

Açıklamada, “Siyasi Temsilciler Kurulu’nun, her ay düzenli olarak toplanacağı, alınan kararların oy birliği ile uygulanacağı” da kaydedildi.