Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş görüşmenin yapılması yönündeki planlamanın ilerlediği, tüm taraflardan olur görüşünün alındığı iddia edildi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun da müdahil taraflarla temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Sorunundaki Genişletilmiş Görüşme Planı İlerliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Bakü’deki konferans çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, genişletilmiş toplantı düzenlenmesi planının ilerlediği yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre hükümet kaynakları, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptıkları açıklamada, Hristodulidis ile gerçekleştirdiği kısa görüşme çerçevesinde, BM Genel Sekreteri’nin, genişletilmiş toplantı düzenleme planının, 15 Ekim’deki gayriresmi akşam yemeğinin sonucu olarak ele alınanlar temelinde ilerlediği ayrıca tüm müdahil tarafların olur görüşünü aldığı bilgisini verdiğini ifade ettiler.

Aynı kaynaklar ayrıca önümüzdeki dönemde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo da koordinasyon ve yerinde hazırlık çalışması yapmak için geleceğini de belirttiler.

Öte yandan Alithia gazetesi “Tüm Taraflar Genişletilmiş Toplantı Konusunda Uzlaştı” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Bakü Konferansı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da kısa bir görüşme yaptığını yazdı.

Gazete hükümet kaynaklarına dayanarak, Hristodulidis ve Fidan arasındaki görüşmede gayriresmi görüşme ışığında Türkiye ile doğrudan diyalog ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Hristodulidis ile Fidan’ın yeniden ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazete Hristodulidis ve Fidan’ın birkaç gün içerisinde iki kez bir araya geldiğine de dikkati çekti.

Gazete Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ve Hristodulidis-Fidan arasındaki yeni görüşmenin perde gerisinin ele alındığı bir televizyon kanalında hükümet kaynaklarına atıfta bulunularak “Hristodulidis ile Fidan’ın, genişletilmiş toplantı hazırlığı ve bunun gerçekleştirilmesi için iki taraf arasında doğrudan temas ihtimali üzerinde durduğundan” söz edildiğini yazdı.

Politis gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Bakü Konferansı çerçevesindeki görüşmeleri ile ilgili haberi “Genişletilmiş Görüşme İçin Ortam Elverişli” başlığıyla aktarırken BM Genel Sekreteri’nin gayriresmi 5’li görüşmenin şekillenmesinin ileriye götürülmesindeki ısrarının, bazı Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili anlaşmanın sağlanmasına ilişkin paralel hamlelerle devam ettiğini belirtti.

Habere göre bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda anlaşma sağlanmasının referans noktasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Lefkoşa’da bir araya gelmesine yönelik uzlaşmanın açıklanması olacağını ifade etti.

Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin ön temasların, taraflar arasındaki daha iyi ve daha kolay iletişimi için yeni sınır kapılarının açılması çabalarıyla ilgili olduğunu yazan gazete, iki tarafın müzakerecileri tarafından yürütülen temaslardan, yeni geçiş kapılarının olası açılmasıyla ilgili coğrafi sınıra ilişkin belirli sorunların ortaya çıktığının görüldüğünü belirtti.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının, biri Haspolat olmak üzere Lefkoşa’da iki geçiş kapısının açılmasını talep ettiğini, bununla birlikte Lefkoşa surlar içinde, yaya geçişli olacak yeni bir kapının açılması konusundaki anlaşmanın da ihtimal dışı olmadığını yazdı.

Gazete Kıbrıs Rum tarafının ise şimdiye kadar olan görüşmelerde “Piroi”(Gaziler) ve “Kokkina” (Erenköy) geçiş kapılarının açılmasına ilişkin taleplerinden vazgeçmediğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun hazırlık için geleceği ve Hristodulidis’in Fidan ve Guterres ile gerçekleştirdiği kısa görüşmeleri “Hristodulidis, Çok Taraflı Görüşme Hazırlığı Işığında İletişim Olması Gerektiğini Fidan’a İletti…Türkiye İle Doğrudan Temas Önerdi” başlığıyla aktardı.

-Viktoras Papadopulos

Alithia gazetesine göre Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, olumlu gelişmelerden söz ederek ilkinin; tüm tarafların 5’li bir görüşmenin yapılması konusunda uzlaşmaya vardığını, ikincisinin, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun hazırlıklar için gelecek olması; üçüncüsünün ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Budapeşte’de konuşulanların devamı olarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile “24 saatten kısa bir süre içinde üçüncü kez görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalaması” olduğunu ifade etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in o zaman, Kıbrıs Rum tarafının, görüşmelerin üzerinde mutabakata varılan çerçevede, kaldığı yerden başlamasına ve aynı zamanda-Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanacağından- AB-Türkiye ilişkilerinde de ilerleme sağlanmasına, hazır olduğunu dile getirdiğini anımsattı.

Türkiye’nin tutumundan ve de açıklamalarından, belirli konularda ve AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanmasına ilgi gösterdiğinin görüldüğünü ifade eden Papadopulos, Türkiye’nin; AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanması için Kıbrıs sorununda ilerleme olması gerektiğini AB üyesi ülkelerin çoğundan giderek artan sesleri duymaya başladığını söyledi.

Papadopulos, kendilerinin hayalci, bulutlara gezen, saf değil, gerçekçi olduklarını durumları bildiklerini, dinamiklerine, hükümetin sarf ettikleri çabalara inandıklarını ifade etti.

İhtiyatlı iyimser olduklarını da ifade eden Papadopulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in şahsen müdahil olmasının önemli ve belirleyici bir unsur olduğuna da dikkati çekti.