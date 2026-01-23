Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

GİAD’dan verilen bilgiye göre, TÜGİK 7. Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara’da, JW Marriott Hotel’de gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden ve yurt dışından iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren genel kurulda, girişimcilik ekosisteminin geleceğine yönelik mesajlar verildi.

Genel Kurula, Kıbrıs Türk iş dünyasını temsilen Genç İş İnsanları Derneği, oy hakkı bulunan 12 kişilik delegasyonu ile katılım sağladı.

Katılımın, GİAD’ın bölgesel ve uluslararası düzeydeki kurumsal temsiline önemli bir katkı sunduğu belirtilen açıklamada, GİAD delegasyonunun; başkan Yusuf Tekinay, Çağın Perçinci, Erdoğan Erduran, Hüseyin Türkoğlu, Kemal Üresin, Luna İlkay Özbek, Mert Sanıl, Muhit İnce, Mustafa Özbilgehan, Turgut Deniz, Uğur Kum ve Volkan Tunalı’dan oluştuğu kaydedildi.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda, GİAD Başkanı Yusuf Tekinay, TÜGİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Açıklamada, bu gelişme, Kuzey Kıbrıs iş dünyasının TÜGİK bünyesindeki temsili açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Öte yandan genel kurulda gerçekleştirilen oylama sonucunda Arda Yurtsever, TÜGİK Genel Başkanlığı görevine seçildi. Yeni dönemde TÜGİK’in girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye, ulusal ve uluslararası iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Genel Kurulun, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve genç girişimciler arasındaki iş birliğinin artırılması açısından önemli bir platform olduğu ifade edildi.