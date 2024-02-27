Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ülkede yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

GİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son zamanlarda artan ahlak dışı olaylarla sarsılmaktadır” denilerek, "sahte reçete" ve "sahte diploma" olaylarına işaret edildi.

Yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik gibi sosyoekonomik sorunların da ahlak dışı davranışlara zemin hazırladığı görüşü dile getirilen açıklamada, “Maddi sıkıntılar içinde olan insanlar, etik değerlerini göz ardı ederek, yasa dışı veya ahlak dışı yollara başvurabilmektedir.” denildi.

Ahlaklı bir toplum inşa etmenin sadece devlet ve sivil toplum kuruluşlarının değil, toplumun her bireyinin görevi olduğuna vurgu yapılan açıklamada “Herkes kendi yaşamında dürüst ve ahlaklı davranmaya özen göstermelidir. Gençlerimiz bu konuda öncü rol oynamalı ve etik değerleri savunmalıdır.” ifadesine yer verildi.