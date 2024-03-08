Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) için hazırlanan “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler Programı” tanıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell,Turkcell Akademi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle hazırlanan programın tanıtım etkinliği Acapulco Resort Otel’de yapıldı.

Verilen bilgiye göre, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, konuşmasında kadınların dijital alanda liderlik yapmasını desteklemek ve teşvik etmek için özel programlar, mentörluk ağları ve eğitim fırsatları oluşturduklarını dile getirdi.

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı ise “Kadın liderler olarak teknolojik yeniliklere yön vermemiz, geleceğin yetkinliklerine ekiplerimizi doğru hazırlayabilmemiz ve liderlik yaptığımız şirketlerin sürdürülebilir büyüme sağlamaları için oldukça kritik olduğunun bilinciyle bu programı hazırladık” dedi.

Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Müdürü Hülya Gündüz Yetik ise GİKAD Yönetim Kurulu’na ve üyelerine 7 konuda eğitim, 2 seminer ve Turkcell liderlerinden mentörlük ile destekli gelişim programı hazırlandığını aktardı.

15 Mart Cuma günü başlayacak eğitimlerin yüz yüze ve çevrim için gerçekleşeceğini dile getiren Yetik, programı tamamlayanlara başarı sertifikası verileceğini de ifade etti.

Etkinliğin sonunda Unlearn Academy Kurucu Ortağı Eğitmen Mine Öztürk“Teknolojide Kadın Liderliği” konulu sunum gerçekleştirdi.