Rotam Denizcilik, Girne Anamur karşılıklı deniz seferlerinin 12 Haziran 2024 Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Rotam Denizcilik Direktörü Hakan Uygun’un yaptığı açıklamaya göre, Girne-Anamur deniz seferlerinin başlayacak olması nedeniyle KKTC ile Türkiye arasındaki deniz yolculuğunun 1.5 saate ineceğini belirtti.

Girne’den saklı cennet Anamur’a deniz yolu ile gidiş 1.5 saat süreceğini kaydeden Uygun, “Girne’den Anamur’a güvenli, konforlu, hızlı yol bağladık. Okulların tatil olması ve Kurban Bayramı tatili için alternatif arayanlara, 1.5 saat süreli Girne-Anamur deniz hattının başlamasının eşsiz fırsatlar sunuyoruz. Girne’den Anamur’a her gün akşamüzeri 18.00’de. Anamur’dan Girne’ye saat sabah saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Tatil için Türkiye’nin cennet koyları Anamur - Alanya -Antalya- Marmaris ve Göcek’e seyahat edecek yolcular, güvenli, konforlu, hızlı Girne - Anamur hattını kullanarak, yolculuğun keyfini çıkarabilir” dedi.

Girne - Mersin arasının deniz yolu ile 4 saat; Girne-Taşucu arasının 2.5 saat sürdüğüne işaret eden Hakan Uygun, Girne - Anamur arasının ise deniz yolu ise sadece 1.5 saat sürdüğüne dikkati çekti.

Anamur Limanı’nda Anamur Otobüs Terminaline ücretsiz otobüs servisi hizmeti sunulacağını kaydeden Uygun, “Girne’den 1.5 saatte Anamur’a gitmek için veya Anamur’dan Girne’ye gelmek için Kıbrıs’ın en konforlu, en süratli ve en uygun fiyatlı biletlerini https://bilet.rotamdenizcilik.com/ adresinden güvenle alabilirsiniz” dedi.