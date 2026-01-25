Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un açıklamasının ardından, Girne Antik Limanı’ndaki mendirekte onarım çalışmaları bu sabah saat 08.30 itibarıyla başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak dün açıklama yapan Aktunç, mendirekte zarar gören bölümlerin onarımı kapsamında, mevcut iskele tamiratı çalışmaları çerçevesinde beton bloklarla güçlendirme yapılacağı, ardından tarihi dokuya uygun taşların yerleştirileceği belirmişti.

Aktunç, mendireğin zarar görmesi durumunda tarihi Zincir Kule ile Girne Kalesi’nin de risk altına gireceğine dikkat çekerek, önceliğin acil önlem almak olduğunu vurgulamıştı. Yetki tartışmalarının şu aşamada önem taşımadığını belirten Aktunç, hükümetin bir bütün olarak hareket ettiğini ifade etmişti.

Turizm Bakanlığı’nın, tarihi eserlerin korunması konusunda ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceği ve çalışmaların titizlikle yürütüleceği kaydedildi.