Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 2025 yılı yeni dönem kursları kapsamında "Çocuklarla Felsefe Atölyesi" düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Eğitmen Ayşe Nur Özgen tarafından verilecek olan ve farklı yaş gruplarına yönelik olarak planlanan atölye, Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediye Binası) gerçekleşecek.

Atölye, 18 Mart’ta 6-9 yaş grubu için 14.00-15.00 saatleri arasında, 10-13 yaş grubu için ise 15.30-16.30 saatleri arasında başlayacak. 19 Mart’ta ise 3-5 yaş grubuna yönelik dersler 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.