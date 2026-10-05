Girne’nin tarihini, kültürel mirasını ve toplumsal hafızasını anlatan “Girne Belgeseli”, 2026–2027 Turkic Languages & Heritage Film Festival’in Amerika’da gösterilecek 21 filmlik resmî seçkisinde yer aldı.

Verilen bilgiye göre festival, “Roots, Crossings, Becoming ve Traces” olmak üzere dört tematik bölümden oluşuyor ve filmler Amerika’nın farklı şehirlerinde izleyiciyle buluşturacak.

Festivalin açılış programı 4–5 Aralık tarihlerinde New York Türk Evi’nde, kapanış ve ödül töreni ise 30 Nisan–1 Mayıs 2027’de Washington DC’de gerçekleştirilecek. “Across America” programı kapsamında San Francisco Körfez Bölgesi’nde de gösterimler yapılacak.

“Girne Belgeseli”, Girne’nin tarihini ve kültürel hafızasını Amerika’daki izleyiciyle buluşturacak.

Yönetmenliğini Derya Atamer’in, yapımcılığını ise Ali Atamer’in üstlendiği “Girne Belgeseli”, 28 Eylül 2025’te Girne Amfi Tiyatro’da gala gösterimiyle izleyiciyle buluşmuştu.

Belgesel, Anatolian International Film Festival kapsamında “En İyi Kültür Belgeseli” ve “Belgesel Dalında En İyi Kurgu” kategorilerinde finalistler arasında yer aldı. IMDb akreditasyonuna sahip Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde ise yarı finalist oldu. Yapım ayrıca KTGB Medya Başarı Ödülleri’nde En İyi Belgesel Ödülü’ne layık görüldü.