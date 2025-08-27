Girne-Değirmenlik anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filiz Gülcan Yalçın (K-53) yönetimindeki TRL 961 plakalı araçla Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Taylan Gülpınar (E-28) yönetimindeki RL 814 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile Yalçın’ın aracında yolcu olarak bulunan Hanife Şenal (K-39) ve Elif Cankaya (K-30) yaralandı.

Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü açıklandı.