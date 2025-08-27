Girne-Değirmenlik anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Portekiz’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış
Portekiz’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış
İçeriği Görüntüle

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filiz Gülcan Yalçın (K-53) yönetimindeki TRL 961 plakalı araçla Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Taylan Gülpınar (E-28) yönetimindeki RL 814 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile Yalçın’ın aracında yolcu olarak bulunan Hanife Şenal (K-39) ve Elif Cankaya (K-30) yaralandı.

Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü açıklandı.