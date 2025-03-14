Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi’nin, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla başlattığı “Domestik Yerel Tohumları Girne Kentinde Sürdürülebilir Kılmak” çalışması kapsamında yürütülen tohum ekimi ve sebze yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ekim yapılabilmesi için Ozanköy’de Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifine tahsis edilen arazide dün zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte, ata tohumları hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Girne Belediyesi Park Bahçeler Bölüm Amiri ve Ziraat Mühendisi Mehmet Atak anlatımları, Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi Arazi Koordinatörü Mehmet İzbul’un ise uygulamalı anlatımları ile destek verdiği çalışmaya, Mustafa Çağatay İlkokulu ile Yeşil Okullar, Yeşil İşletmeler Projesi iş ortağı Ciddi Home temsilcileri de katıldı.