Girne-Lefkoşa ana yolunda bugün öğle saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı çelik bariyerlere çarparak savruldu ve yeniden bariyerlere çarparak durabildi.

KKTC sürüş ehliyeti olmadığı, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza 12.30 sıralarında Girne - Lefkoşa ana yolunun 4-5’inci kilometrelerinde, Boğazköy civarında meydana geldi.

Selin Balta (K-25), yönetimindeki KH 308 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğazköy'de gidişine göre sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tekrar bariyerlere çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturmada yaptığı evrak kontrolünde sürücünün dikkatsiz sürüşün yanı sıra, KKTC'den sürüş ehliyetsiz, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.