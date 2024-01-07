Girne Tatlısu anayolunda bir motosiklet ile araba çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü Volkan Mertkaya (E-39) ağır yaralandı.

Polis açıklamasında göre, saat 09:30 sıralarında Girne Tatlısu Anayolunda EA 028 plakalı aracı ile Tatlısu istikametine doğru seyreden Mehmet Kötüce (E-61), karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yolun sağında bulunan petrol istasyonuna dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten SV 374 plakalı motosikleti ile gelen Volkan Mertkaya ile çarpıştı.

Mertkaya’nın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, Kötüce’nin ise tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.