Girne  - Tatlısu Anayolu’nda, dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.20 sıralarında Girne  - Tatlısu Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında kaza oldu. Kazada, Vıdmantas Svazas (E-71), yönetimindeki NC 785 plakalı araç ile Girne’ye doğru giderken dikkatsizce anayol konumunda bulunan Beşparmaklar Caddesi’ne girdi ve o esnada cadde üzerinde doğuya giden Süleyman Çiftsüren (E-45) yönetimindeki UG 606 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan UG 606 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağından çıkarak reklam panosuna çarpıp durdu.

Halkın Partisi: “Maliye Bakanlığı ‘devletin zarara uğratıldığı” yönündeki iddiamızı doğruladı” Halkın Partisi: “Maliye Bakanlığı ‘devletin zarara uğratıldığı” yönündeki iddiamızı doğruladı”

Kazada yaralanan NC 785 plakalı araç sürücüsü Vıdmantas Svazas kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Editör: Kıbrıs Genç Tv