Turizm Haftası kapsamında Girne’de bugün, “Turizm Şöleni” düzenlendi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkılarıyla Girne Antik Liman’da yer alan Turizm Şöleni, gece saatlerine kadar sürecek.

Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen şölenle ayrıca, Aralık 2022’de başlayan restorasyon ve renovasyon çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşan Girne Antik Liman’ın açılışı da gerçekleştirildi.

Turizm Şöleni, saat 11.00'de Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında yer alan kortejle başladı.

Etkinlikte daha sonra Antik Liman girişinde kurulan sahnede, açılış konuşmaları yapıldı.

-Tatar: “KKTC turizminin marka değeri artarak devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülke turizminin aşama aşama geliştiğini belirterek, turizmle ilgili paydaşların yaptığı çalışmalarla markalaşma yolunda ilerlendiğini söyledi.

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na katıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standının başarılı bir şekilde tanıtım yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan değerlendirmelerde KKTC’nin turizmde bir marka ve destinasyon olarak kabul gördüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerek Türkiye üzerinden yapılan uçuşlar gerekse ileride olması beklenen direkt uçuşlarla turizm marka değerinin artacağını kaydetti.

Rakamlara bakıldığında turizm sektörünün en fazla gelir getiren sektör olduğunun görüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetlerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin turizme destek çıkması ve izlediği politikalarla turizmin marka değerinin artırıldığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in yaptığı çalışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, otel yatırımlarının artarak devam ettiğini dile getirdi.

Ülkede güven ortamının olmasının turizm yatırımlarını olumlu etkilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu Akdeniz’de önemli bir turizm merkezi olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Antik Liman’nın açılışından dolayı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ve katkı koyan ilgili kurum ve kuruluşları tebrik ederek limanın ülke ekonomisine, turizmine ve kültürüne yeniden kazandırıldığını vurguladı.

-Töre: “Girne yılın 12 ayı turizm potansiyeline sahip”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC ve Girne kentinin, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleriyle yılın 12 ayında turizm yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ülke turizmini daha iyi noktalara getirmek için bakanlık, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.

Girne Antik Liman’da restorasyon ve renovasyon projesini hayata geçiren Turizm Bakanlığını kutlayan Töre, turizmde, turist memnuniyeti ve sürekliliğinin sağlanmasının, ülkenin tarihi kültürel, doğal ve geleneksel değerlerinin en iyi şekilde tanıtılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak, göreve geldikleri dönemden bugüne kadar yarım kalan, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri yasal düzenleme ve reformları tek tek hayata geçirecekleri sözünü verdiklerini anımsattı.

Yıllardır gündemde olmasına rağmen önceki hükümetlerin bir türlü adım atmadığı Antik Liman projesini, büyük bir yüreklilikle üstlendiklerini belirten Üstel, ülke ve turizminin sembolü olan Antik Liman restorasyon- renovasyon projesini hayata geçiren bakanlık ve paydaşlarını kutladı.

Göreve geldir gelmez, belediyeler reformunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Üstel, bugün belediyelerin bu yasal düzenlemeden aldıkları güçle daha büyük projelere imza atarak daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Üstel, KKTC ekonomisinin sürükleyici sektörü olan turizmi daha da geliştirmek için hükümet, bakanlık, yerel yönetimler, turizm örgütleri iş birliği içinde çalıştığını dile getirdi.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelen turist sayısındaki düşüşle birlikte öncelikle ulaşım konusundaki sıkıntıları aşmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Üstel, bu sayıyı yeniden arttırmak için gerekirse teşviklendirmeyi yeniden gündeme getireceklerini ifade etti.

Ercan yeni terminal binasıyla, ülkenin Avrupa’dakilerle yarışacak çağdaş bir havalimanına kavuştuğunu, mevcut eksikliklerin de giderileceğini belirten Başbakan Ünal Üstel, 3 ve 4 yıldızlı otellerde yaşanan doluluk sorunlarının giderilmesi, turizmin önünün açılması için hükümet, bakanlık, sektör temsilcilerinin iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

-Ataoğlu: “Turizmi daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarla çalışmaya devam”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık olarak ülkenin sembolü olan Girne Antik Limanı’nı restorasyon- renovasyon projesiyle hak ettiği görünüme kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emek koyan herkesi kutladı.

Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen Turizm Şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ataoğlu, ülke için büyük önem taşıyan sektörü tüm paydaşlarla daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bakanlığın Antik Liman, belediyenin ise Kordonboyu yenileme projelerinin, ülkenin içinden geçtiği umutsuz dönemde bile güzel şeyler yapılabileceğinin kanıtı olduğunu belirterek, yerel ve merkezi yönetimler arasında iş birliklerinin daha ciddi şekilde ele alınmasının, ülkede çok daha büyük değişiklikler yaratacağını söyledi.

Belediyeler yasasındaki değişiklikte katkısı olan herkese teşekkür eden Şenkul, yasadaki eksikliklerin giderilmesiyle, ortaya çıkan tüm bu eserlerin çok daha iyilerinin hayat bulacağına inanç belirtti.

-Girne Turizm Şöleni

Girne Turizm Şöleni kapsamında, Antik Liman’da kurulan üç ayrı sahnede gün boyunca çeşitli konserler, modern dans, halk dansları, tiyatro gösterileri defileler; Antik Liman ve kale turları, karikatür çizimi, müzik dinletileri yer alacak.

Turizm Şöleni kapsamında ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan stantlarda gün boyunca Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatlarının satışı da yapılacak.

Turizm şöleni bu gece saat 21.30’da Fikri Karayel konseriyle son bulacak.