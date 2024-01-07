Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Girne’de dün saat 15.00 sıralarında, Hüsamettin Hepcoşkunoğlu (E-79), yönetimindeki LE 846 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki araç park yeri içerisinde park halinde bulunan LE 814 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığı kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle LE 814 plakalı araç savrulup, arkasında park halinde bulunan NN 477 plakalı salon aracın ön kısmına, NN 477 plakalı araç ise arkasında park halinde bulunan UM 042 plakalı aracın ön kısmı ile SM 128 plakalı salon aracın sağ arka kısmına ve çiçekliğe çarpıp durdu.

Çarpmanın etkisiyle, SM 128 plakalı aracın da savrularak yine park halinde bulunan LV 054 plakalı salon aracın sağ yan kısmı ile klima dış ünitesine de çarpıp durduğu kaydedilen açıklamada, kaza sonucu yaralanan LE 846 plakalı araç sürücüsü Hüsamettin Hepcoşkunoğlu’nun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde bulunan Laguna Apartmanları’nın doğu kısmındaki isimsiz yol üzerinde bu sabah saat 5.00 sıralarında, Buket Sıtacı'nın (K-20), yönetimindeki RJ 903 plakalı salon araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı ve kaldırım üzerine çıktıktan sonra, yaklaşık 2 metre derinliğindeki deniz kıyısına düştü.

Kaza sonucu araç sürücüsü Buket Sıtacı’nın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.