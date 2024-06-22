Girne’de seyir halinde bulunan bir salon araçta yangın meydana gelirken, Gazimağusa'da bir ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 13.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, seyir halinde bulunan Mert Can Çevik yönetimindeki salon araçta, muhtemelen motor bölümündeki yakıt kaçağının sıcak egzoz aksamlarına temas etmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın neticesinde araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aynı gün, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa'da, Beyrut Sokak üzerinde bulunan Yıldız Kılınç’a ait ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın sonucu ikametgahın yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve mutfak dolapları yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.