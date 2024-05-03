Girne ve Güzelyurt’ta uyuşturucu bulundu, 4 kişi tutuklandı. Güzelyurt’ta 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre, dün Girne’de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi’nde Otobüs Terminali içinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki araçta şüpheli görülen I.O.O.’nun (E-24) üzerinde ve aracında yapılan aramada toplam 30 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu. I.O.O'nun üzerinde ayrıca uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 50 sterlin 200 ABD Doları ve 800 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt’ta 5 kök Hint keneviri

Güzelyurt’ta da C.D.’nin (E-26) kaldığı ikametgahta Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan aramada saksılarda ekili toplam 5 kök Hint keneviri türü bitki ve yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.E.T. (E-23) tutuklandı.

-Aracında ve üzerinde Hint keneviri bulundu, ikamet izni olmadığı da anlaşıldı

Girne’de ise bugün sabah saatlerinde, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen S.N.’nin (E-26) üzerinde ve aracında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



-Erdemli’de yangın

Erdemli köyünün güneyinde, dün 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas ederek, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, 3 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş buğdaylar ile 2 dönümlük dere yatağı içerisindeki kuru otlar yandı. Soruşturma devam ediyor.