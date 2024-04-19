Girne ve İskele Bölgesi ilkokullarından oluşan öğrenci heyetleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Girne ve İskele Polis Müdürlüklerini ziyaret etti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde, polis müdürleri tarafından öğrencilere hediye takdim edilirken, temsili olarak polis makamları öğrencilere emanet edildi.

Girne’de 23 Nisan İlkokulu öğrencileri, Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu’nu, İskele bölge okullarından oluşan öğrenci heyeti ise İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i makamlarında ziyaret ettiler.

Öğrenciler, özellikle okul bölgeleri ile parklarda polis devriyelerinin artırılmasını, okul bölgelerinde sürati engelleyici kasis ve yaya geçitlerinin artırılması talebinde bulundular.