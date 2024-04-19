Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çatalköy İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, Müdür Muavini Hulus Eren ve bir grup öğrenci, Kırok ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemi üzerine sohbet etti.

Öğrencilerin bayramlarını kutlayarak, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Kırok, 23 Nisan dolayısıyla makamını bir süreliğine çocuklara teslim etti.