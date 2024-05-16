Girne ve İskele'de bazı bölgelere yarın bir süre elektrik verilemeyecek.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin genel başkanlığına Dr. Hasan Birtan getirildi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin genel başkanlığına Dr. Hasan Birtan getirildi

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 arasında Davutköy, Karaağaç, Golf Sahası ve civarında elektrik kesilecek.

İskele bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 12.00 arası Drn sitesi, Boğaz Lemar ve Arkın İskele Hotel civarına3 saat elektrik verilemeyecek.

Editör: Burhan CANBAZ