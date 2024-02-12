Girne’de önceki gün kaldığı otel odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Abdullah Güngören’e (E-81) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güngören’in ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.

Öte yandan önceki gün Lefke’de ikametgahında ölü bulunan Şükrü Zeybek’in (E-64) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “şeker hastalığına bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Küçükkaymaklı’da dün ikametgahında ölü olarak bulunan Mırzaahmad Mansori’ye (E-67) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Mansori’nin ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.

Söz konusu olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.