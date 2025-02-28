Girne’de bugün sabaha karşı alkollü araç kullanan ve kazaya sebebiyet veren İbrahim Kartal (29) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 174 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Kartal, saat 01.30'da bir otele ait araç park yerinde yönetimindeki LS 871 plakalı araç ile park halinde bulunan Uğur Emir (29) yönetimindeki KV 872 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucunda, KV 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Burcu Emir (25), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.