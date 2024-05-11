Girne’de, satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki satan bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 00.15 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir barda Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkilerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.