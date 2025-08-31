Girne'de bugün öğle sıralarında meydana gelen kazada, kazaya yol açan sürücü ve çarptığı 3 yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 45 yaşındaki Didem Avcıl, yönetimindeki araçla önce yaya geçidinde bir yayaya, ardından bir taksiye, daha sonra da iki yayaya çarptı. Avcıl'ın çarptığı taksi de, çarpmanın etkisiyle başka bir taksiye çarptı. Kaza sonucu dört kişi yaralandı.

Polisin kazaya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün, saat 13:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Didem Avcıl (K-45), yönetimindeki VP 023 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyredip dikkatsiz şekilde Atatürk Caddesi’ne dönüşe geçtiği sırada, yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yaya İzabella Dankiwska'ya (K-54) çarptıktan sonra, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine, demir kuniye ve bir taksi durağına ait araç park yerinde park halinde bulunan Aydın Karadaş (E-37) sorumluluğundaki TME 855 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır.

Çarpmalardan sonra VP 023 plakalı araç yoluna devam etmiş ve kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Nilgün Aslıyüce (K-30) ile Halime Akgün'e (K-31) çarptıktan sonra, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir dükkanın önünde bulunan toplam 14 adet valize de çarpıp durmuştur. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan TME 855 plakalı araç ise, yine park halinde bulunan Ali Okan Şengül (E-39) sorumluğundaki TUC 306 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan VP 023 plakalı araç sürücüsü Didem Avcıl ile yaya İzabella Dankowska, Nilgün Aslıyüce ve Halime Akgün, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."