Girne’de bugün meydana gelen kazada 84 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Akı yaşamını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, Ecevit Caddesi üzerinde Ahmet Akı yönetimindeki MM 093 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru sağ şeritte seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun sağında Bengi Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde sağa Ecevit Caddesine dönmeye çalışan Nazif Bahadır Altuğ (E-42) yönetimindeki PN 555 plakalı salon aracın ön kısmına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan MM 093 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Akı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.00 sıralarında yaşamını yitirdi.