Girne’de, dün Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 510 araç sürücüsü kontrol edildi.



Yapılan kontrollerde 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 118 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatılıldı.



Kontrollerde 23 araç ise trafikten men edildi.