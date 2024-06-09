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GİRNE TRAFİK EKİPLERİ, TRAFİKTE KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE NEFES ALDIRMIYOR
Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 810 araç sürücüsü kontrol edildi. 
    Trafik ekiplerinin gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler sonucu; 12’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13'ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,  6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 34’ü emniyet kemersiz,  17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 8’i diğer suçlardan olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 19 araç ise trafikten men edildi.

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Editör: Burhan CANBAZ