Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın Bakü’de bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun, Paşayeva’nın kabrine karanfil bıraktı.

Paşayeva’nın, Türk dünyasının milletvekili olduğunu belirten Töre, Paşayeva’nın, nerede yaşadığına ve doğum yerine bakmadan Türk milletinin haklarının savunan bir dava insanı olduğunu kaydetti.

Töre, Paşayeva’yı çok erken yaşta kaybettiklerini anımsatarak, kendisi ile dostluklarının eskiye dayandığını ve onu asla unutmayacaklarını söyledi.

-Altuğra

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, Paşayeva’nın kabrini ziyaret ederken çok duygusal bir ruh halinde olduklarını belirtti.

Altuğra, Paşayeva’nın hayatını Türk dünyasına adadığını ve onun emekleri sayesinde Türk dünyasının yeşerdiğini ifade etti.

Altuğra, ondan aldıkları bayrağı da daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

-Aliyev ve şehitlik kabirlerine KKTC’den toprak

Meclis Başkanı Töre ayrıca KKTC’den getirttiği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün kabirlerinden alınan toprakları Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev ile Azerbaycan Milli mücadele şehitleri ve Türk şehitliğine bırakılmak üzere teslim etti.

Töre, canı cana kanı kana katarak bugünlere geldiklerini ifade ederek Türk milletinin şehitlerini ve bu davaya hizmet eden devlet adamlarını hiç bir zaman unutmayacaklarını dile getirdi.

Azerbaycan temaslarını tamamlayan Başkan Töre’nin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.