Girne’de “kaçış yolu” olarak bilinen Boğazyolu Caddesi’ni, Doğanköy güney çıkışını ve Eminağa Garden bölgesini Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlayacak bağlantı yolu kullanıma açılıyor.

Sürücülerin daha güvenli şekilde Lefkoşa ana yoluna çıkmasını sağlayacak bağlantı yolu yarın kullanıma girecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen, sürücülerin bu yol üzerinde azami dikkat göstermeleri yönünde uyarıda bulundu.

Şenkul açıklamasında eski Ciklos bağlantı yolunun ana yola çıkış kısmının trafiğe kapandığını belirtirken, ana yoldan giriş kısmının ise çarşamba günü trafiğe kapatılacağını vurguladı. Şenkul, eski Ciklos bağlantı yolunun sadece acil durumlara müdahale amacı ile kullanılacağının atını çizdi.