Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözümdeki kararlı duruşunu ve Kıbrıs’ın jeopolitik önemini ele alan çarpıcı bir analiz yayınladı.

Haberde, Yunan medyasının Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki etkisini kabul etmek zorunda kaldığı ve Tatar’ın seçim zaferini Türkiye’nin stratejik başarısı olarak gördüğü dikkat çekti.

Gazete, Tatar’ın yeniden seçilmesinin Kıbrıs’ta Türkiye’nin elini güçlendirdiğini vurgulayarak, “Tatar, Türkiye’nin çıkarlarını koruyarak Kıbrıs’taki statükoyu değiştirecek adımlar atıyor” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Tatar’ın iki devletli çözümdeki kararlılığına yönelik şu yorum yapıldı:

“Tatar’ın zaferi, sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarları için büyük bir kazanım oldu.”

"AVRUPA TÜRKİYE'YE BAĞIMLI OLDU"

Haberde özellikle Türkiye'nin Avrupa üzerindeki artan etkisine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"2001’den önce Türkiye, Avrupa Birliği'ne bağımlı bir ülkeyken, bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'ye bağımlı hale geldi. Maalesef Türkiye’nin savunma, enerji ve güvenlik alanlarındaki yükselişi, Avrupa’yı Türkiye ile iş birliğine zorladı."

Yunan basınında yer alan analizlerde, Tatar’ın politikalarının Kıbrıs’ın jeopolitik dengelerini etkilediği açıkça kabul edilirken, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Avrupa’nın güvenliği için de kritik bir unsur olduğu belirtildi.

Pentapostagma ayrıca, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm modelinin halk tarafından da desteklendiğini belirterek, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“GENAR Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıslı Türklerin %70’i iki devletli çözümü destekliyor ve Maraş’ın açılması halk tarafından büyük ölçüde kabul görüyor.”

Yazar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkisine yönelik şu ifadeler dikkat çekti: “Türkiye’nin güvenlik, savunma ve enerji alanlarındaki başarıları Kıbrıs’taki dengeleri kökten değiştiriyor. Avrupa artık Türkiye’nin iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.”

Yunan basını, Tatar’ın liderliğinde Kıbrıs’ta Türkiye’nin etkisinin daha da artacağını kabul etmek zorunda kaldı. Pentapostagma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik üstünlüğünü açıkça kabul ederken şu yorumu yaptı:

“Türkiye, Kıbrıs’ta oyun kurucu pozisyonunda. Tatar’ın liderliğinde iki devletli çözüm, Türkiye’nin stratejik başarısıdır.”

Türkiye Gazetesinin Haberi