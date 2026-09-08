Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara’da başlayan üst düzey toplantıda, Girne'deki gemi kazası ile ilgili son durum ele alınıyor.

Toplantıda, Girne’de meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen çalışmaların son durumu ve bundan sonraki süreçte atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Ankara’daki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile bir araya geldi.

Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ile alanında deneyimli özel şirketlerin temsilcileri de yer alıyor.