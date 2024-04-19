Girne’de iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi ciddi şekilde yaralandı.

Polis bültenine göre, çarşamba günü saat 03.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu T.G.’nin (E-36) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp eden ve burun kemiği ile bir dişinin kırılmasına sebep olan D.B. (E-32) tutuklandı.

-Ülkede kaçak olan 2 kişi tutuklandı

Öte yandan, dün ülke genelinde polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, kaçak olduğu tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.