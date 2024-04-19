Karpaz Gate Marina'daki iş kazasında bir kişi yaralandı Karpaz Gate Marina'daki iş kazasında bir kişi yaralandı

Girne’de iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi ciddi şekilde yaralandı.

Polis bültenine göre, çarşamba günü saat 03.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu T.G.’nin (E-36) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp eden ve burun kemiği ile bir dişinin kırılmasına sebep olan D.B. (E-32) tutuklandı.

-Ülkede kaçak olan 2 kişi tutuklandı

Öte yandan, dün ülke genelinde polisin yaptığı denetim ve kontrollerde, kaçak olduğu tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Editör: Burhan CANBAZ