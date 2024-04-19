Gazimağusa'da Polis Narkotik ekipleri tarafından yapılan “Renkli Zehir Operasyonu”yla 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün Gazimağusa’da, "Renkli Zehir Operasyonu" adı verilen bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, F.K.’nin (E-47) evinde yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan, muhtelif ebatlarda 52 karton kağıt parçası tespit edilerek emare alınırken, F.K. tutuklandı.