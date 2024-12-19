Girne-Alsancak çevre yolunda 8 Aralık'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolga Bulut kurtarılamadı.

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Bulut, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde, dün hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, 8 Aralık'ta saat 08.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören GG 061 plakalı araç sürücüsü Tolga Bulut (E-23), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Zincirleme kazada iki kişi daha yaralanmıştı.

Tolga Bulut'un hayatını kaybetmesiyle, 2024'ün trafik kayıpları 49'a yükseldi. 