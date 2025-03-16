Girne’de Osman Örek Caddesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan Hayati Özok (E-59) hayatını kaybetti; araçta yolcu olarak bulunan Ada Özok ile (E-15) ve Deniz Özok (E-15) ise ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Hayati Özok, saat 13.45 sıralarında, yönetimindeki plakasız araç ile batı istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına çarptı. Yoluna devam eden araç bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucunda Hayati Özok olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan Ada Özok ve Deniz Özok’un ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantaoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.