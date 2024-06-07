Mersinlik-Tatlısu Bölgesinde dün çıkan yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından müdahale edildi.

GKK helikopteri içinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve ona eşlik eden Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı dün kısa bir süre içinde yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını koordine etti.

Tümgeneral Osman Aytaç, Komuta Kontrol Helikopterinden yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarına katılan askerler, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanlarını yönlendirerek yangına bizzat müdahale etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın içinde bulunduğu Komuta Kontrol Helikopteriyle koordinasyon ve uyum içinde yangın söndürme çalışmalarında görev alarak 36 sorti su atımı yapmış Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ve T.C. Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen toplam iki yangın söndürme helikopteri ile bölgede çalışan yer ekibi yönlendirildi ve yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yer ekibinin koordinatörlüğünü 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı’nın yaptığı yangın söndürme çalışmalarına; GKK’dan 4 Su Tankeri ve 1 Dozer, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan 1 İtfaiye Aracı ve 2 Su Tankeri, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’ndan 1 Dozer ve 1 Su Tankeri, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’ndan 2 Su Tankeri ve 3 YAMA, Topçu Alay Komutanlığı’ndan 1 YAMA, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargah Grup Komutanlığı’ndan 1 su tankeri, SSTB’ndan 3 Arazöz, 1 Su Tankeri, 6 YİM (Yangına İlk Müdahale Aracı), Orman Genel Müdürlüğü’nden 3 Arazöz, İtfaiye Genel Müdürlüğü’nden 4 Arazöz ve 2 Su Tankeri Sivil firmalardan da 3 Dozer katıldı.

Dün Geçitkale-Tatlısu anayolu, Mersinlik Piknik alanı kuzey kısmında, ağaç dallarının yüksek gerilim hatlarına temas etmesi nedeni ile yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan içerisinde kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yanmıştı.