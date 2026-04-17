Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yeni öğretim yılı için askeri öğrenci temini başvurularının 24 Nisan Cuma gününe kadar yapılabileceğini belirtti.
GKK’dan yapılan duyuruda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Milli Savunma Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı askeri okullara 2026-2027 öğretim yılında öğrenci alınacağı kaydedildi.
İsteklilerin ÖSYM YKS 2026 yılı sınavına başvurmuş olması gerektiği belirtildi.
4 Mart’ta başlayan başvurular, 24 Nisan Cuma gününe kadar yapılabilecek.
Başvuracaklar, öğrenci temin kılavuzuna www.mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşabilir.