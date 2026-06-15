Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 380 bin euro bağışta bulundu.

KŞK’den yapılan açıklamada, bu destekle GKRY’nin 2005’ten bu yana Komite’ye sağladığı mali yardımın toplamının 4 milyon 772 bin 700 euroya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, bağışın, yürüttüğü çalışmalarla uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesinin hedefleyen KŞK’nin 2026 yılı çalışmalarına ve kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilerek ailelerine iade edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

KŞK’nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararında yer alan mekanizma kurulması çağrısının ardından, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında varılan anlaşmayla Nisan 1981’de Birleşmiş Milletler himayesinde kurulduğu hatırlatılan açıklamada, bugüne kadar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan toplam 1069 kişinin kimliklendirildiği ve usulüne uygun cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edildiği bildirildi.