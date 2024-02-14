Gönyeli-Alayköy Belediyesi, özellikle Yenikent bölgesinde yıllardır yaşanan kanalizasyon probleminin aşılabilmesi için ilk adımın atıldığını, Gönyeli ve Yenikent’te kanalizasyon anlamında rahatlama sağlayacak projenin hayat bulacağını bildirdi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi sonuçlandı.

Projenin tamamlanmasıyla Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının önemli bir kısmının tamamlanmış olacağı bilgisi verildi.

Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla da sürekli sorun yaratan Yenikent’teki pompa istasyonlarının artık kullanılmayacağı açıklandı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 2024 yılının “proje yılı” olduğuna vurgu yaparak Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi’ni önemsediğini kaydetti ve pompa istasyonu sorununu aşmak için bu ihaleyle ilk adımı attıklarını söyledi.

-İhale detayları

İhaleyi Nazlı kardeşler Construction Ltd. üstlendi. 270 günde tamamlanması beklenen projenin toplam uzunluğu 2 bin 593 metre olacak.

Projede atık su ana taşıyıcı hatlar üzerinden şehirden taşınacak ve Ø500’lük (mm.) boru ve 50 adet menhol kullanılacak.

Yapılan açıklamada, daha önceden kanalizasyon boru alım ihalesi ile boruların alındığı, bu nedenle projenin hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

-"İki önemli taşıyıcıdan biri olacak... Pompa istasyonlarına ihtiyaç kalmayacak"

Açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin çıktığı ihale tamamlandığında bu hat bölgedeki iki önemli ana taşıyıcıdan biri olacak. Birincinin tamamlanmasının ardından ikincisi için de ihaleye çıkılarak Yenikent ve Gönyeli bölgelerindeki kanalizasyon sıkıntısı çözülmüş olacak.

Bu ihaleyle Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla Yenikent’te sürekli sıkıntı yaratan 4 pompa istasyonu iptal edilecek. Ana taşıyıcı hattın ilk etapta ihale edilen kısmı, Yenikent’in güneyinde bulunan Djinar/Çınar Deresi kenarından geçecek.

-Amcaoğlu: “Bu projeyi çok önemsiyoruz”

İhale imza töreninde bir konuşma yapan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, alt yapı sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini, yıllardır yaşanan pompa istasyonları sorununu çözecek bu ilk adımın Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) finansmanı ile gerçekleştirileceğini, projenin özellikle Yenikent’teki sıkıntılara çare olacağını söyledi ve her zaman yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Amcaoğlu, 2023 yılını toparlanma, 2024 yılını ise proje yılı olarak planladıklarını ifade ederek, bu yıl birçok projenin hayata geçeceğini, bu ihaleyle bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Birçok proje ve ihalenin de kısa süre içerisinde duyurusunu yapacaklarını ifade eden Amcaoğlu, halkın daha refah bir kentte yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Amcaoğlu, halkın hissedeceği projelerin hayata geçmeye başladığını da ifade ederek, park, kültür-sanat ve insana dokunan projelerin başarı ile ilerlediğini söyledi.

İhaleyi üstlenen Nazlı Kardeşler Şirketi yetkilileri ise Gönyelili kişiler olarak ihaleyi almaktan gururlu olduklarını belirterek Gönyeli için çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.