Gönyeli ve Lefkoşa’da elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işletmenin depo olarak kullanılan ikinci katında, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, muhtelif çocuk kıyafetleri, ayakkabıları ve elektrik tesisatı zarar gördü.

Saat 22.30 sıralarında ise Lefkoşa’da Necmi Aykıran Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın arka bahçesinde bulunan yardımcı evde, muhtemelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, salon ile ikametgahta bulunan kapı ve pencereler ile muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve evin çatısındaki mertekler zarar görürken, ısıdan dolayı ise yatak odasının plastik tavan kaplamaları eridi.