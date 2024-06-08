Gönyeli'de elektrik kesintisi yaşanan bazı bölgelere elektrik verildiği bildirildi. Kentin iç kesimleri ve Alayköy ile Kanlıköy bölgesinde ise arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan son açıklamada, Gönyeli bölgesinde arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler aktarıldı:

“Koop gaz çemberinden itibaren Güzelyurt yolu ile Gönyeli Atatürk Caddesi arasında kalan ve Lefkoşa çevre yolu çemberine kadar olan bölgeye elektrik akımı sağlanmıştır.

Çevre yolunun Batıkent kısmı (yolun güney tarafı), Alayköy sanayi bölgesi, Kanlıköy bölgesi, Alayköy köy girişinde çalışmalar devam etmektedir.

Atatürk Caddesinin her iki yol tarafı Gönyeli Cami’sine kadar olan kısım ve Lazmarin arka bölgesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Artesa ile Zorba petrol arası olan bölgeye enerji akımı yeniden sağlanmıştır. (Gönyeli Atatürk Caddesi’ne giden bölge)”