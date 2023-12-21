Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler Gönyeli’de bulunan Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre saat 09.00’da düzenlenen törene, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra muhtarlar, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

-Amcaoğlu: "Bugünkü huzur ve güveni şehitlerimize borçluyuz"

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu törende yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitleri andıklarını ve onları unutmadıklarını belirtti.

Amcaoğlu, Kıbrıs adasında Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri yok etmek için başlattıkları saldırının bir diğer deyişle tarihe Kanlı Noel olarak geçen olayların 60. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türk toplumunun 1963-64 olaylarında yüzlerce insanını kaybettiğini ifade etti. Amcaoğlu, binlerce insanın da göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün özellikle 1963-74 yılları arasında tarihte benzerine az rastlanan bir direniş ve mücadele gösterdiğini ve bunun sonucunda 1974 yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Hareketi ile adaya barış ve huzurun geldiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Özellikle dünyada yaşanan çatışmalar ve yanı başımızda Gazze’de yaşanan katliamları gördükten sonra barış, huzur ve güven içerisinde yaşamanın, ana vatan Türkiye’nin garantörlüğünün ne denli değerli olduğunu daha da iyi anlıyoruz. İşte bugün barış, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak burada en büyük pay vatan için kanını, canını veren kahraman şehitlerimizdir. Şehitlerimizi minnet ve şükranla anar, gazilerimize sağlık ve huzur dilerim” diye konuştu.