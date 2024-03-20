Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) Merkezi Cezaevi'ndeki grevi askıya aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan Cezaevi'ndeki personel ihtiyacının bayram öncesine kadar çözüleceği sözünün alındığı, grevin bu nedenle askıya alındığı açıklandı

Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sendikalarımızın bugün Merkezi Cezaevi’nde başlatmış olduğu grev, İçişleri Bakanı’nın sendikaları ve teknik personeli toplantıya çağırarak personel ihtiyacının bayram öncesine kadar çözüleceği sözünü vermesi ile askıya alınmıştır.

Bu husustaki uyarımızı son kez yaptığımızı belirtir, gerekli istihdamların söz verilen süre dahilinde yapılmaması durumunda Merkezi Cezaevi’nin bayrama süresiz grev ile gireceğini bildiririz. “