Grönland anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump AB'ye uygulanacak vergiyi geri çekti.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü geç saatlerde, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan sekiz Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergilerini uygulamayacağını açıkladı.

Trump, bu kararın Davos’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda yürütülen görüşmelerde kaydedilen ilerleme nedeniyle alındığını belirtti.

Trump, iki liderin “Grönland’a ilişkin gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesi” üzerinde uzlaştığını söylediği görüşmeleri "verimli" olarak nitelendirdi ve olası anlaşmanın "ABD ile tüm NATO üyelerinin yararına olacağını" ifade etti.

Sahibi olduğu Truth Social'dan paylaştığı bir gönderide, “Bu mutabakata dayanarak, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım,” diye yazdı Trump.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan günler önce duyurulan vergilerin; Fransa, Almanya, İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda ve sekizinci bir ülkeden gelen ürünlere yüzde 10 oranında başlaması ve haziran ayına kadar yüzde 25’e yükselmesi öngörülüyordu.

Trump, Danimarka’dan Grönland’ın ABD tarafından satın alınmasına Avrupalı ülkeler destek verene kadar bu vergilerin yürürlükte kalmasını talep etmişti.

Trump, müzakereleri ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer yetkililerin yürüteceğini, kendisine "doğrudan rapor vereceklerini" söyledi.

Açıklama, Trump’ın Davos’taki konuşmasından saatler sonra geldi. Trump burada, "ABD’nin ulusal ve küresel güvenlik için Grönland’a ihtiyaç duyduğunu" tekrar etmiş ve "NATO üyelerinin ABD kontrolünü kabul edebileceğini" söylemişti.

Trump ayrıca, Arktik adasının kontrolünü ele geçirmek için ABD’nin güç kullanma ihtimalini de dışladı.

Rutte, çarşamba günü Davos'ta yaptığı konuşmada "akılcı diplomasi" vurgusunda bulundu. İttifak içinde bu konuda gerginlik yaşandığını gizlemezken, Grönland meselesini çözmek için kararlı olduklarını belirtti.

Trump, hafta başında Rutte’nin bir çözüme doğru çalışılacağına dair taahhütte bulunduğu özel bir mesajını da yayınlamıştı.

Gümrük vergisi tehditleri, perşembe günü AB'de konuyla ilgili yeni toplantıların planlanmasına ve misilleme seçeneklerinin gündeme gelmesine yol açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Grönland ile bağlantılı gümrük vergisi tehditlerini "temelden kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve AB'nin "Zorlamaya Karşı Enstrümanı"nın devreye sokulmasını savunmuştu.

Macron, Avrupa'nın "zorbalara direneceğini" ve "en güçlünün kanununu reddedeceğini" vurgulamıştı.

Trump’ın Grönland hamlesi, Washington ile Avrupalı müttefikleri arasında son yılların en derin çatlağını açmış durumda.