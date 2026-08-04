Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerinde yer alan Guatemala'da sık sık sismik ve volkanik hareketlilik yaşanıyor.

Guatemala makamları, Orta Amerika'nın en aktif yanardağında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından pazartesi akşamı ülkenin ikinci en yüksek acil durum alarm seviyesini ilan etti.

Guatemala Ulusal Afet Koordinasyon Kurumu (Conred), X hesabından, "Fuego Yanardağı'nın patlaması nedeniyle ülke genelinde turuncu tehlike alarmı ilan edildi," açıklamasını yaptı. Başkent Guatemala City'nin 35 kilometre uzağındaki yanardağın yakınında bulunan iki köy tahliye edilmeye başlandı.

Fuego'daki patlamalar nedeniyle son yıllarda birkaç kez kitlesel tahliye gerçekleştirildi.

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde bulunan Guatemala'da sismik ve volkanik hareketlilik sıkça görülüyor.

Yetkililer geçen yıl Fuego'nun gaz ve kül püskürtmesinin ardından 500'den fazla kişiyi tahliye etmiş, krater yakınlarındaki yerleşimlerde yaşayanları barınaklara götürmüştü.

Hükümet bölgedeki okullarda eğitime ara verirken ülkenin güneyini, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki sömürge dönemi kenti Antigua'ya bağlayan yolu kapattı.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego'da 2023'te meydana gelen bir başka patlama, yaklaşık 1.200 kişinin tahliye edilmesine yol açmıştı.

2018'de lav akıntılarının yanardağın yamaçlarından aşağıya inerek bir köyü yerle bir etmesi sonucu 215 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık aynı sayıda kişi de kaybolmuştu.