Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem’i, dün yaptığı bazı açıklamalarından dolayı kınadı.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, Sendika Başkanı Eylem’in açıklamalarını “Türkiye yetkililerine yönelik saldırı” olarak niteleyerek, “Üçüncü ülkelerin devletimizi yıkma, egemenliğimizi yok sayma çabalarına suskun kalan bu şahsın iş milli konulara geldi mi aleyhte açıklamalar yapması oldukça manidardır” dedi.

Gülbahar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası’nın başkanı olan kişi Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kıbrıs Türklerinin federasyon çözüm modelinden desteğini çektiğine dair açıklamasına tepki gösterirken federasyon görüşmeleri sürecinin Rum tarafının uzlaşmazlığı sonucu çökmüş olduğu gerçeğine, Türk tarafının bunun üzerine iki devletli çözüm şeklini politika haline getirdiği olgusuna ne kadar ters düştüklerini ortaya koymuştur.

Selma Eylem, iki devletli çözümü savunan partilerin Meclis’te çoğunluğu ellerinde tuttuklarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’in iki devletli çözüm politikasını ortaya koyarak halktan onay aldığını, Cumhurbaşkanlığı’na seçildiğini de bilerek isteyerek sırf Türkiye’ye saldırmak ve belirli odakları memnun etmek adına göz ardı etmektedir.

Milli Mücadele Vakfı olarak bir kez daha Türk milletinin ortak davası olan Kıbrıs konusunda egemenliğimizin, güvenliğimizin zarar görmesini sağlamaya çalışanların başarı şanslarının asla olmadığını hatırlatmak isteriz.”